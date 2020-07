Pandeemia ajal seiskunud Hiina saadetised on jõudmas Eestisse

Omniva teatel on viimastel päevadel hakanud Eestisse saabuma suuremal hulgal pandeemia kõrgajal rahvusvahelises pakivoos kuhjunud saadetisi. Rahvusvaheliste pakkide mahud on võrreldes juunikuuga kasvanud ligikaudu 60 protsenti, aprilli- ja maikuuga võrreldes on saadetiste hulk mitmekordistunud.