Barbora veebipood avas Rakveres toidu- ja esmatarbekaupade uudse drive-in-teenuse

“Kevadise eriolukorra ajal avatud Barbora Expressi teenus on ostjate poolt väga hästi vastu võetud ning inimesed hindavad võimalust teha oma ostud mugavalt internetis ja minna juba komplekteeritud kaupadele poodi järele,” rääkis Barbora.ee tegevjuht Kirke Pentikäinen. “Samas on paljud inimesed oma tagasisides väljendanud soovi veelgi mugavama ja kiirema teenuse järele, et saada oma ostud kätte kauplusesse sisenemata.”