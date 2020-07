Sõiduta oma lemmiklooma ohutult

Lemmikloomaga ohutult liiklemisest ei ole just palju räägitud. Hiljuti osales ja esines politseimuuseumis kuuleka koera päeva raames peetud üritusel Margus Koll, kes täiendab end Haapsalu kolledžis liiklusohutuse alal. Ta rääkis, et tuleks mõtelda nii looma kui ka loomapidaja ohutusele autos. “Ükski seadus seda ei reguleeri. Lemmiklooma käsitletakse liiklusseaduse mõistes nagu veost ja kehtivad veose vedamise reeglid,” kõneles Koll. Ta selgitas, et veose puhul on nõue, et see oleks kinni ega loksuks mööda autot ringi.