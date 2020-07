Eesti kossukoondis müttab õhtul Leeduga: Veideman mängib, Saage lobiseb

Nendeks on Siim-Sander Vene, Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Henri Drell, Janari Jõesaar, Sander Raieste, Robert Valge, Kristjan Kitsing, Saimon Sutt, Kregor Hermet ja Rauno Nurger.

"Täna mängivad need kaksteist mängijat, pühapäeval Läti vastu on koosseis teine," lausus Toijala. "Meil on kokku ees neli mängu ja soovime katsetada erinevaid koosseise. Loomulikult lähtume mängijate valikul ka vastasest – Leedu vastu vajame rohkem pikkasid, vastasel juhul jääme hätta."