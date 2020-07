Homme on taevaluugid valla

Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati võib olla äikest ja sadu on tugev. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, Liivi lahe piirkonnas puhanguti 15-18 m/s. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi.

Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on äikest. Pärastlõunal Lääne-Eestis sajuvõimalus väheneb ja õhtuks ilm selgineb. Tuul pöördub lõunast järk-järgult läänekaarde 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 15-20 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on selge või vähese pilvisusega ilm, vaid öö hakul on Ida-Eestis pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 7-12, rannikul kohati kuni 15 kraadi.

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 18-23 kraadi.