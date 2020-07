Kauri lasteaias tulid ilmale seitse sabistavat tibupoega

Lissandra saabub küll rutuga kanakuudi juurde, kuid võtab veidi enne seda hoo maha. Autoga sõitmine on huvitav, kuid mängust enam paelub teda päris elu. Ta tuli tibusid vaatama. “Nad on pisikesed, armsad ja karvased,” iseloomustab viieaastane tüdrukukene hoolealuseid lasteaias.

Ta sosistab. Laps teab, et linnukesed tahavad rahu. Kui nemad tormavad õue mööda ringi, siis ehmatavad tibud liiga ära. “Nad lähevad kana tiiva alla peitu,” ütleb tüdruk. Talle meeldib aga vaadata, kuidas vaid paaripäevased tibukesed rosinaid noka vahele võtavad ja oma asju ajavad. See on tore.