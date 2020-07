“Ütlen ausalt, et õnneks on meil valla hallatavad hooned kõik kindlustatud. Jumal tänatud, tark juhtimine,” ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno.

Vallavanem lisas: “Esialgne Vinni perekodu kindlustuskahju on circa 22 000 eurot. Alustame kindlustusega vaidlust, sest näiteks kasvuhooned, mängumaja ja kasvõi lipumast ei kuulu hüvitamisele. Usun, et leitakse võimalused ja needki hüvitatakse,” avaldas Võrno lootust. Ta ütles, et neil on nii-öelda kodune vara kindlustatud, ja kui diskussioon loodetud tulemust ei too, siis on neil plaan valmis. “Teeme üleeestilise üleskutse annetusele ja toome põhjuseks Salva kindlustuse “eitava” vastuse,” sõnas Rauno Võrno.