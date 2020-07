Intensiivse kuivendamise käigus on Eesti soode pindala langenud umbes 20 protsendilt viiele protsendile. Niimoodi kahanevad olulised mageveereservuaarid ning paljude liikide, näiteks rabapüü, turbasammalde ja jõhvikate elu- ja kasvupaigad.

Ühtlasi on kuivendatud rabad ja neid ümbritsevad metsad tuleohtlikumad. Seetõttu on asutud soid taastama, ehitades selleks kuivenduskraavidele paisusid, et takistada vee väljavoolu soodest. Palju tööd tehakse ära kopaga, kuid kõikjale rasketehnikaga ligi ei pääse, mistõttu saavad paisude ehitamisel anda olulise panuse ka talgulised.