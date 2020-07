Nädala kaja: ehitame maja

Ei salga, et tundsin uudist kuuldes kergendust, sest kuigi silmad harjusid Rakvere südames järjest koledamaks muutunud vaatepildiga aastakümnetega ära, tekitas laiutav monstrum sisimas vastikust. Tuvisitased majaseinad muusikat kuulava jalgrattaga poisi kujust sada meetrit eemal ei ole maakonnakeskusele parim reklaam. See kõik muutub. Vähemalt pole olnud põhjust ettevõtja Oleg Grossi, kelle firma Tsentrumi ära ostis, sõnades kahelda. Kui mees lubab, siis mees teeb.

Kui nüüd keegi iriseb, et mis saab ühest või teisest poekesest ses praegu veel püsti olevas vanas majas, miks ikkagi ei tule mitme x-iga Maximat või veel midagi kolmandat, siis võetagu arvesse, et ega need ärid, mis praegu Tsentrumis on, veel hingusele pea minema. Küllap leiab tubli kalapoodnik uue sobiva koha. Leiavad teisedki. Ent patriootidena peaksid kõik kohalikud suuremad ettevõtjad mõtlema ja talitama sarnaselt Grossiga ning koduturgu kaitsma. Mitte lihtsalt niisama kindlusemüüridele segu lisades, vaid tegevust laiendades ja valikuvõimalusi avardades. Küllap hakkab siis ka kesklinn elama ja noored hakkavad üha rohkem siinseid väärtusi märkama.