Kolumn: hirm kasvab

Mul on väga raske aru saada, miks inimestel on raske suhtuda endast teistsugustesse inimestesse austuse ja inimlikkusega. Eestis on suureks probleemiks keritud LGBT+ inimesed. Ja lugedes, kuidas neid teemasid tihtipeale meedias käsitletakse, jääb mulje, et unustatakse ära, et nende siltide taga on tegelikult inimesed. Inimesed, kes tahavad olla võrdväärsed ühiskonna liikmed, selle asemel et elada ühiskonna äärealadel.