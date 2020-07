Parkimine pärsib maleva liikuvust

Viru maleva haldusjuht Liivika Ivanov on kirjeldanud linnavalitsusele saadetud kirjas juhtumit, kus turismibuss sõitis Pikal tänaval vastassuunavööndis. Ja selliseid asju pidi sageli juhtuma. Ka osutab haldusjuht probleemile, et Parkali tänav on tihti kinni pargitud. “Kaitseliidu seisukohast on väga oluline, et Parkali tänaval on võimalik kiiresti ja operatiivselt sõidukitega liigelda,” märgitakse kirjas. Samuti peavad sel tänaval kitsikuse tõttu ukerdama Aqva puhkekompleksi teenindavad kaubaautod. “Palun võtta kiiremas korras kasutusele meetmed, et sarnaseid juhtumeid ei ole !!!” öeldakse kirja lõpus.