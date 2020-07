Võsu–Käsmu kergliiklusteel on iga kilomeetri takka pingid, et jalga puhata. FOTO: Marianne Loorents

Jalutada on tore, teinekord isegi hädavajalik. Eriti kui pea on tühi (või siis paks) või kondid istuvast ametist kanged. Või siis on tahtmine olla omaette ja mõtteid klaarida. Aga teinekord on põhjust just pere või sõpruskonnaga võtta ette üks lõõgastav käik. Olgu siis teekond kilomeeter või kümme pikk. Virumaa Teataja annab kümme soovitust, kuhu samme võiks seada.