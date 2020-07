Lavastaja Eili Neuhaus rääkis, et ametliku esietenduse ajaks märtsis olid kultuuriasutused juba suletud. “Tegime siiski umbes kümnele inimesele esietenduse ära, et vähemalt trupp tajuks tulemust, ja nende jaoks oligi see esietendus, kuigi vaatamas olid teatritöötajad administratsioonist,” kõneles Neuhaus.