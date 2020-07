Eesti meistriteks maastikurattasõidus tulid Peeter Pruus ja Mari-Liis Mõttus

„Ei olnud endas üldse kindel, aga üritasin kohe alguses tempot peal hoida. Emumäele jõudes panin kohe gaasi põhja ning saime Gerdiga kahekesi minema. Vahepunkti jõudes oli Gert väikese vahega maas, järgmisel pikal tõusul jätsin ta aga põhimõtteliselt maha. Korra kahtlesin selles, kuna kiired osad olid tulemas ning ei teadnud, mis siis saama hakkab. Aga hoidsin peal nii palju, kui oli,“ kirjeldas sõitu kolmekordne Eesti meister Peeter Pruus. „Rada oli kindlasti aeglasem, kui ta oleks kuivaga olnud. Aga vihm tegi jälle raja tunduvalt raskemaks. Mullastel ja metsateedel ei veere üldse, tunne on selline, et üldse ei liigukski. Üldkokkuvõttes olen ikka väga läbi omadega,“ sõnas Pruus, kes on tänase tulemusega väga rahul.

Juba hea sõiduga alustanud Mari-Liis Mõttus sõnas, et maratonil ei saa kunagi kindel olla, milliseks sõit kujuneb. „Juba 10 km enne lõppu oli aga tunne, et vist tuleb võit koju. Ega ma poleks seda ilma meesteta ära teinud. Meil oli selline mõnus punt koos, tegime omavahel tööd. Isegi vahepeal sattusin sinna ette, et tööd teha. Arvan, et täitsa üksi oleks vast natuke keeruline olnud,“ lausus Mõttus, kes plaanib praeguse seisuga oktoobris Tšehhis maailmakarika etappidel ja Leogangis MM-l osaleda.