Suplusvee temperatuur püsib 20 kraadi ringis

Ilmateenistuse andmetel on kõige soojem merevesi – 20,2 kraadi – Pärnu ja Loksa rannas. Siseveekogudest on kõige soojem veetemperatuur – 19,8 kraadi – mõõdetud Peipsi järves Mustvee piirkonnas.

Madalaim merevee temperatuur on mõõdetud Mõntus, kus veesooja on 17,5 kraadi, siseveekogudest on jahedaim Lõve jõgi 10,8 kraadiga.