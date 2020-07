Viru-Nigula vald soovib kaasamist õiglase ülemineku kavasse

Kuna õiglase ülemineku kava ja fond on haaranud kogu Ida-Viru piirkonna, siis on valla hinnangul ebaõiglane, kui Viru-Nigula vallas asuv endise Aseri valla territoorium omavalitsuste liitumise tõttu välja arvatakse.

Ülemineku kava tutvustavates materjalides on rõhutatud, et üleminek ei mõjuta üksnes põlevkivisektori ettevõtteid ja töötajaid, vaid mõjud on laiemad kogu piirkonnas. Kolm aastat tagasi oli Aseri alevik vaikimisi nimetatud piirkonnas.

Virgu-Nigula vallavalitsus leiab, et Aseri aleviku elanikud on oluliselt mõjutatud põlevkivisektori ümberkorraldamisest ja töökohtade kadumisest.

Lisaks on valla teatel Aseri piirkonnas palju ettevõtluse rajamiseks ja arendamiseks sobilikke maid ning nende vastu on ettevõtjad ka huvi tundnud, kuid on selgelt öelnud, et kui piirkond toetust ei saa, siis neist projektidest loobutakse.