Rakvere gümnaasiumi asub juhtima Riina Veidenbaum.

​Riina Veidenbaum rääkis, et ta saab kokku endise direktori Aivar Pardiga, et arutada, mis on koolis hästi ja mis on Pardi soovitused tulevikuks.

Veidenbaum lausus, et soovib omalt poolt kaasa aidata sellele, et muutustest hoolimata oleks koolis rahulik ja toetav töömeeleolu ja et kõik töötajad oleksid motiveeritud.

"Olen seda meelt, et ükski juht ei tee üksi midagi, kõike saavutame ühiselt ja koos. Mul on plaan kõikide töötajatega vestelda," ütles Veidenbaum.

Oma lemmikmõtteks sõnas direktor olevat selle, et kool on õpilaste jaoks. "Õpilane on number üks, kõigile õpetajatele on loodud head töötingimused, et igat õppijat toetada. Iga õppija on omas andekuses ja tubliduses väärt, et teda toetada. Üles tuleb leida, mis on igas õpilases," lausus ​Riina Veidenbaum.

Riina Veidenbaumil on pikaaegne töökogemus eri haridusasutuste juhtimisel, viimased 12 aastat töötas ta nii Ida-Virumaa Narva kutseõppekeskuse direktori kui ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õppedirektorina. Ta juhtis aastatel 2001–2006 Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda.

Riina Veidenbaum asub Rakvere gümnaasiumi direktorina tööle 11. augustil.

Rakvere linnapea Triin Varek rääkis, et kui konkurss välja kuulutati, olid nad natukene mures, sest ei teadnud, kui paljud head juhid soovivad kandideerida ametikohale, kus kahe aasta pärast on vaja kool ümber korraldada gümnaasiumist põhikooliks. "Vestlusvoor kõigi kandidaatidega oli väga sisukas, Riina Veidenbaumi kasuks rääkis just pikaaegne töökogemus suurte haridusasutuste juhtimisel muudatuste ajal," ütles Varek.

Rakvere gümnaasiumi direktori konkursile laekus neli sooviavaldust.

Rakvere gümnaasiumi direktor Aivar Part nentis, et uue direktori peamine ülesanne on luua Rakvere gümnaasiumist tugev põhikool. Tema sõnutsi on mitu olulist otsustamiskohta. Küsimus on, millistes majades põhikooli õppetöö jätkub. Lisaks peab uus direktor otsuste tegemisel lähtuma põhikooli visioonidest ja eesmärkidest.

Part soovitas uuel direktoril kõigepealt kooliga tutvuda, saada nii-öelda pilt ette. "Uus inimene peab hakkama oma kooli üles ehitama – toimiva gümnaasiumi sees üles ehitama tuleviku põhikooli," lausus Part.

Rakvere gümnaasiumis õpib üle 800 õpilase. Kooli õppetöö toimub kahes majas: legendaarses Kotli valges majas – Vabaduse tänava hoones, kus õpivad 6.–12. klassi õpilased – ja Tallinna tänava majas, kus õpivad 1.–5. klassi õpilased. Gümnaasiumiastmes õpib umbes 200 õpilast, põhikooliastmes on igal klassil kolm paralleelklassi. Koolis on avatud tõhustatud tuge vajavate õpilaste klassid. Koolis töötab 113 inimest.

2022. aastast, kui linnas avatakse riigigümnaasium, muutub Rakvere gümnaasium põhikooliks.