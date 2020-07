Osav isane kass tõi perenaisele trepi peale nirgi

Kuna nende pere kolme ja poole aasta vanune isane steriliseeritud kass nimega Roosa Poisu on tubli jahiloom, ei hakanud perenaine saaki kohe üle vaatama, vaid keeras külge ja põõnas edasi. Üllatus tabas teda järgmisel hommikul: trepile sätitud trofee oli hoopis nirk.

“Roosa Poisu on meil hävitanud kenasti mügrisid ja toonud mutte tuppa. Mutid on nüüdseks üsna otsa saanud ja mul on väga hea meel, et meil on kass, kes nendele tuule alla teeb. Nirgi üle olin isegi natukene kurb. Kui ei ole just linnupidaja, siis võiksid nirgid-kärbid loodusliku tasakaalu mõttes ringi joosta, sest ka nemad hävitavad närilisi,” rääkis Riina.

“On armas näha, kui sinu aias tunnevad ennast hästi ka poolmetsikud loomad: õhtul käivad siilid ringi ja lendavad nahkhiired. Aga jahiinstinkt on jahiinstinkt ning selle järgi meie kass talitas.”

Loodusemees Peeter Hussar kinnitas piltide põhjal, et tegemist on tõepoolest nirgiga. “Tundub, et tegemist on täiskasvanud noorloomaga, kes on alles hakanud omaette elu elama,” lausus Hussar.

Ta rääkis, et nirkide murdmist kasside poolt tuleb ikka aeg-ajalt ette, kuid mitte just väga sageli. “Ammendavat pilti mul ju sellest pole, aga minuni on taolist infot jõudnud umbes korra paari aasta kohta,” ütles Peeter Hussar. Loodusemees lisas, et kassid ongi tegelikult väikeste ja väledate nirkide peamised vaenlased.