Juhtkiri: tule metsast välja!

Natuke imestama paneb see, kuidas need Eestimaa metsad pidevast raiumisest hoolimata ikka veel nii suured on, et sinna ära eksima mahub. Üldiselt on tükk tegemist, et jõuda sellisesse laande, kus enam inimasustuse hääli kuulda pole. Aga tundub, et ikka jõutakse ning välja tulla enam ei osata.