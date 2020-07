Lennuliinide avamise piirang pikeneb

“Viimastel nädalatel on olnud mitmes riigis uusi koroonaviiruse puhanguid. Seetõttu näeme, et tavapärase iga kahe nädala tagant piirangu ülevaatamine on hetkel liiga sage ning pikendame piirangut terve kuu jagu. See võimaldab ka lennufirmadel enda tegevusi paremini planeerida,” rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.