Jumalaga räägime me kõik. Me kõik jääme vanaks. Niimoodi on kord juba. Lavastus “Jutt jumala õige” tuletab seda teatriga Nuutrum Vainupea kabelis meelde.

Harry Kõrvitsa mängitud mees on vett ja vilet näinud. Vähemasti nõnda palju, et see on pannud teda küsima. Veelgi enam, rääkima.