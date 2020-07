Tapa õpilasmaleva noored korrastasid kultuuriobjekti

Kuigi praeguseks on laululavast alles vaid trepp ja peokoht pole kasutuses juba aastakümneid, on tegemist kohalikele inimestele väärtusliku sümboliga, mis meenutab ajalugu.

Tapa valla õpilasmaleva Tapa rühma juht Ave Pappe ütles, et noortele meeldis ettevõtmine väga. Kuna trepp oli üsna rohtunud, oli neil pärast tööpäeva hea võrrelda, milline oli objekt varem ning milliseks sai see nende kätetöö tulemusena. “Noored tundsid ka suurt huvi, mis siin on varem olnud,” kõneles Pappe. Tapa muuseumi juhi Tiina Paasi sõnul oli algne trepp puidust, betooni valati see hiljem.