Tapa kettagolfirada läbis uuenduskuuri

“Meie eesmärgiks oli muuta kettagolfirada ohutumaks liikumisradade suhtes,” ütles Tapa abivallavanem Dmitri Okatov. Uuenduse käigus tehti endine 1842 meetri pikkune kettagolfirada mitukümmend meetrit lühemaks. Raja uus pikkus on 1765 meetrit. Lisaks muudeti veel tiialade asukohti.

“Näiteks tõstsime 12. raja ringi, kuna seal kõrval on kohe treialitele mõeldud plats ja me peame tagama nende ohutuse,” ütles Tapa valla spordikeskuse direktor Priit Hunt. Ka optimaalset visete arvu ehk par’i vähendati, enne oli see 57, nüüd aga 56.