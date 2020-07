Viikingilaev saab Viru Folgi lavaks

Juba on välja müüdud Zorbase ja Dagö kontsertide üksikpiletid, kuid peakorraldaja Peep Veedla sõnul pääseb neid kuulama päevapiletit või festivalipassi ostes. “Kaks tuhat inimest on vabaõhuürituste piir, ning kui tuhat inimest on passiga ning teine tuhat vahetub, siis kõigi päevadega kokku saab 4000 inimest Viru Folgist osa küll,” märkis Veedla ja lisas, et tavaliselt on külastajaid olnud kuus kuni kaheksa tuhat.