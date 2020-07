Minister nõuab vastuoluliste tänavanimede väljavahetamist

Aab toob Narva linnale saadetud kirjas esile, et kohanimeseaduses seisab, et kohanime määramisel tuleb välistada sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga, kuid nii Dauman kui ka Tiimann töötasid Eesti vabariigi ja selle kodanike vastu. Seda kinnitavad ka Tartu ülikooli Eesti ajaloo professor Tõnu Tannberg ning rahvusarhiivi teadus- ja publitseerimisbüroo peaspetsialist-teadur Valdur Ohmann. Viimane koostas Tartu ülikooli palvel õiendi, millest selgub, et Ancis Dauman oli bolševistlik poliitik, kes sõdis vabadussõjas Punaarmee poolel. Ohmann kirjutab, et dokumentidest ei selgu otsest põhjust, miks 1983. aastal üks Narva tänavatest Daumani järgi nime sai. Albert-August Tiimann oli Ohmanni andmetel Narva kommunist, kes juhtis muu hulgas kohalike tsiiviilelanike vastu suunatud repressioone.