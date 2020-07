Võsu rand võtab jõudsalt ilmet

Sellel suvel Võsu rannas alustatud ehitustöödega ollakse praeguse seisuga kenasti graafikus. Mõned viperused on küll ette tulnud, kuid need on laias laastus juba lahendatud.

Teine probleem puudutas randa rajatavat purskkaevu. “Esialgne plaan nägi ette, et purskkaev hakkab kulutama 14 kanti vett tunnis, mida on rannaala veetrassi kohta ilmselgelt liiga palju. Selle probleemi lahendame nii, et paigaldame kaevule teised düüsid, mis hakkavad kulutama 75 liitrit vett tunnis,” jätkas vallavanem. Nii väikese veekogusega saadakse hakkama tänu sellele, et kaarekujulisest purskkaevust hakkab välja pritsima väikeste piiskadega veeaur, mis suvitajaid kuumal päeval jahutab.