Lusitaania teeteod on avastamas ka Rakvere aedu

Keskkonnaamet on loonud nutirakendusena teokaardi, mille kaudu saavad inimesed saata teavet lusitaania teetigude leviku kohta Eestis. Lisaks leitud teo asukoha märkimisele palutakse postitada ka foto leitud nälkjast, et olla kindel, et tegmist on tüütu võõrliigi, mitte kodumaise suure või musta seateoga, kes on meie ökosüsteemile ohutud.