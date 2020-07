Sõmeru viaduktil on teekatte remonditööde tõttu üks sõidusuund ajutiselt suletud.

Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel on kilomeetritel 182,5–183,6 käsil teekatte taastusremonditööd, mille tõttu on Sõmeru viaduktil üks sõidusuund ajutiselt suletud. Viadukti bussipeatuse ja ülekäiguraja asukohta on muudetud.