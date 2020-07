Galerii: Rakveres tutvustati rannatennist

Lääne-Virumaal on ilmselt kõige suurema rannatennise mängukogemusega endine tipptennisist, nüüd Rakveres omanimelist tennisekooli juhtiv Maret Ani. Hiljuti emaks saanud Ani on varem osalenud rannatennise maailmameistrivõistlustel nii nais- kui ka segapaarismängus.

Rannatennise peamine erinevus võrreldes tavalise tennisega on see, et mängitakse liiva peal rannavolleplatsiga ühes mõõdus väljakul. Mänguvahenditena kasutatakse spetsiaalseid reketeid ja pehmemaid palle, mida lüüakse õhust üle võrgu.