Kümmekond Ukraina võõrtöölist on Lääne-Virumaal karantiinis

Kõigilt saabujatelt võeti koroonaviiruse proov. Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus ütles, et meie maakonda saabunud ukrainlased koroonaviiruses ei ole. “Loodame, et tööandjad täidavad lubadust ja kõik viibivad 14 päeva karantiinis,” lausus Muusikus. Ta lisas, et terviseamet jälgib toimuvat, kuid väga palju jagavad infot ka kogukonna liikmed.