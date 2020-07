On küsitav, kuivõrd praegusel ajal näiteks metsalaagrites või muudel üritustel kraani all käte pesemine võimalik on. Kui laagrilised võtavad pesemiseks vett metsajärvest ja ometigi käsi korralikult puhastavad, kas nad on siis potentsiaalselt eriti nakkusohtlikud?