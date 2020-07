Sügisel püütakse vältida kõikide koolide kinni panemist

Õppeaasta algab küll 1. septembrist, kuid koolidel soovitatakse end valmis seada ja otsida erinevaid võimalusi kriisis õpetamiseks. Praegu on seisukoht üks: seda, et kõikides koolides jäävad pingid tühjaks, üritatakse vältida. Haridustemplid ootavad pikisilmi ministeeriumi seisukohti, kuid püüavad ka ise leida lahenduskäike. Üks põletavaks probleemiks kujunenud tõsiasi on see, et enamik Eesti koolide õpetajaid kuulub riskirühma.