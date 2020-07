Lätlaste pjedestaal on Lääne-Virumaa süstasportlaste jälgi tublisti täis

Järgmisel päeval korraldati samuti lõunanaabrite juures Koiva jõel Kazu kärestikul Eesti meistrivõistlused süstaslaalomis. Sobivama jõelõigu puudumisel on nimelt seal paar viimast aastat meistritiitlitele võisteldud. Lootust on, et varsti avaneb võimalus tiitlivõistlusi korraldada Sindi paisule rajatud kärestikul.