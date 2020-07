Uhtna noortetoas pandi üles fotonäitus

Noorsootöötaja Diana Pähkel rääkis, et praegu, kus uksed taas avatud, käivad lapsed väga usinalt kohal. “Neil on kohe vajadus, et saaks tulla ja koos kuskil olla,” lausus Diana laste aktiivsuse üle rõõmustades. Hiljuti soetati noortekeskusse uut inventari, aga noorsootöötaja tähelepanekute kohaselt olid lapsed enam puudust tundnud omavahel kooskäimise võimalusest.