Omavalitsused saavad muuta jäätmete kogumise elanikele mugavamaks

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles, et kohalikud omavalitsused saavad toetusega tõhustada jäätmete liigiti kogumist, pakkudes oma elanikele mugavaimaid kogumisvõimalusi. "Kõik see vähendab esmase toorme ammutamise ja töötlemisega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid ning vähendab harjumuspärast jäätmete põletamist ja ladestamist. Loodame, et koos kohalike omavalitsuste abiga saame muuta inimeste tarbimis- ja jäätmete sorteerimise harjumusi ning luua lisandväärtust ressursside väärindamise kaudu," lausus minister.

Kohalikud omavalitsused saavad taotlusvoorust küsida toetust jäätmete tervikliku kogumissüsteemi arendamiseks oma territooriumil. Toetust saab nii jäätmejaamade rajamiseks, laiendamiseks ja inventari hankimiseks kui ka sõidukite ning biojäätmete ringlussevõtuks vajalike vahendite soetamiseks. Lisaks saab toetust kodukompostrite ja konteinerite ostuks.

"Kindlasti ei hakka kohalikud omavalitsused konkureerima jäätmeveo teenuse osutajatega, vaid toetus pakub igati lisandväärtust, et luua terviklik jäätmete kogumissüsteem," ütles KIK-i toetuste ja teenuste osakonna juht Antti Tooming. "Näiteks saab kohalik omavalitsus toetuse abiga soetada sõiduki, et pakkuda elanikele jäätmetakso teenust suurjäätmete transportimisel jäätmejaama – nii ei satu need pahatahtlikult metsa või isetekkelistesse prügilatesse. Kui omavalitsuse territooriumil on piirkondi, kus biojäätmete kokku kogumine ei ole otstarbekas, siis sinna on mõeldud biojäätmete kogumiseks kodukompostrid," tutvustas Tooming toetatavaid tegevusi.