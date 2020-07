Teede remondiraha jagub ka Lääne-Virumaale

Transiitteede korrastamiseks said Lääne-Virumaal toetust Haljala vald (Tõugu–Joaveski tee), Rakvere vald (Põhjakeskuse tee, Näituse tänav ja Papiaru tänav) ja Viru-Nigula vald (Uus tänav).

Ettevõtlusega seotud teede korrastamiseks said toetust Rakvere linn (Tehase tänav), Vinni vald (Rajaküla tee), Viru-Nigula vald (Kordoni tänav) ja Väike-Maarja vald (Ehitajate tee).

Tavaliselt eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust kord aastas riigieelarves ette nähtud mahus. Selle aasta märtsis said kohalikud omavalitsused juba seitsme miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Täna valitsuse poolt heakskiidu saanud toetusesse suunatav lisaraha on mõeldud majanduse turgutamiseks ja majanduskriisi ajal riigi rolli suurendamiseks turul.