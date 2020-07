Tarva korvpalliklubi lõi käed kahe omanurgamehega

Pärnu Sadama meeskonnas kolm aastat mängupraktikat hankinud ja seal põhitegijate hulka kerkinud Sten Saaremäel lausus, et kodust eemal veedetud aeg oli tema jaoks kasulik. "Sinna minnes oli uus nii keskkond kui ka treener. Suur töö sai ära tehtud ja selles mõttes toimus areng," rääkis ta. "Rakverre tulekut sai küll pikalt mõeldud ja arutatud, aga arvan, et tegin ikkagi õige otsuse. Loodan, et siin on mul suurem võimalus ennast nii-öelda pildile mängida ja siit omakorda sammu edasi teha ning kuskile kõrgemale liikuda."