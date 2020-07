Näkiuurimiskeskus on esimeseks Wähja festivaliks valmis

Väike-Maarja vallas Ao külas on näkiuurimiskeskus, kus kohalikule toidule pühendatud ettevõtmisena kutsutakse laupäeval, 8. augustil ellu Wähja festival. Festivali korraldaja ja ühtlasi näkiuurimiskeskuse eestvedaja Kaur Salus märkis, et eks igaüks otsib oma lugu. “Legende ümber lükata on keeruline, neid tuleb ise luua,” märkis ta, viidates Faehlmanni lugudele, mille kohaselt Kalevipoeg püüdnud vähki just nende juures Põltsamaa jõel. “Me ei ole tahtnud kedagi kopeerida. Võilill ja rabarber on oma festivali saanud, kuid vähk seni mitte,” rääkis ta.

Nõnda on vähid sel päeval aukohal. Neist tulevad rääkima vähiteadlased Mati Kivistik ja Margo Hurt, akvaariumis olevaid vähke saab kohapeal uurida ning lasta neid ka endale roaks valmistada. Tõsi, looduses elavate vähkide populatsioon on kahanemas ning jõevähki ei tohi ka kommertseesmärgil serveerida, seetõttu ostetakse laadal serveeritavad vähid Härjanurme kalakasvandusest.

Festivalil peetaval kohaliku toidu laadal on lubanud kaubelda paarkümmend väiketootjat, loomulikult on lettidel esindatud ka vähid ja kalad. Etteregistreerimisel õpetavad Maitseelamuse Koja meistrid Tauno Laasik ja Triinu Akkermann huvilisi valmistama vähirooga – lakast sõrani.

Lastele on müramiseks ette nähtud põhuala ja neile pakub vaatemängu nukunäitleja Are Uder. Päeva juhib Kalevipoja rollis Mait Trink, kes on ühtlasi laulja ja kirglik kokandushuviline.

Laat kestab kuni kella 16-ni, ent õhtul kell 19 algab Wähja festivali pidulik vähiõhtusöök koos Mihkel Raua kontserdiga.

Kaur Salus nimetas, et hõrgu õhtusöögi eest seisab hea Tallinna Teletorni restorani peakokk Mihkel Kalbus. Menüüs on näiteks keedetud jõevähid tsitrusevõi ja vürtsika majoneesiga, kreemjas vähisupp, tuura-quiche jõevähiaioliga, maasuitsusink kadakamarjasinepiga, kanamaksapasteet ebaküdooniaželeega. Võimalikult palju toorainet on pärit just ümberkaudsetelt väiketootjatelt.