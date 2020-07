Viis lihtsat nippi, mis toovad telgis magades hea une

Fjällräveni matkaeksperdid annavad nõu, kuidas muuta suvine öö meeldejäävaks kogemuseks.

Esmalt tuleb mõelda telgi suurusele. Mida suurem telk, seda raskem ja kobakam on ka varustus. Kahekesi telkides on mõistlik kasutada kaheinimesetelki, neljaliikmelise seltskonna puhul kaht kaheinimesetelki. Viimane variant annab võimaluse matkates kordamööda varustust kanda. Pikemaks matkaks soovitavad spetsialistid kergekaalulisi tunneltelke. Samas pole nood kuigi ruumikad. Klassikaline kuppeltelk mahutab rohkem, kuid on kaalult veidi raskem.

Oluline on ka telgi kuju. Ees võivad oodata heitlikud ilmad ja nendega sobivad kolme aastaaja matkatelgid, mis on mõeldud kasutamiseks kevadest sügiseni. Ekstreemsel pinnasel või tuulise ilma korral on lollikindlaks valikuks kuppeltelk. Vihmasaju puhul soovitavad asjatundjad esikuga tunneltelki, millel on eraldi ala, kus riideid kuivatada või süüa teha.

Temperatuuri reguleerimiseks on hea kasutada telgi sissepääsu juures ja tagaosas paiknevaid ventilatsiooniavasid. Palavuse korral tuleb mõistagi need lahti teha, et õhk ringi liiguks. Külmema ilma korral sulgeda. Kuigi telk on üldiselt valmistatud õhku läbi laskvatest materjalidest, on mõistlik märja ilma korral hoida üks ventilatsiooniava avatuna, et vältida kondensatsiooni.

Magamiskott tundub küll mõnus, kuid soojust see juurde ei anna, vaid hoopis säilitab meie keha toodetud soojust. Magamiskott olgu mugav, kuid mitte liiga tihedalt keha ümber, sest see piirab koti soojusisolatsiooni. Kui magamiskotis läheb aga liiga palavaks, tuleb selle lukk lahti teha ning pista keha jahutamiseks jalg või käsi magamiskotist välja.

Unustada ei tohi madratsit – magamiskott võiks maapinnast alati olla madratsiga eraldatud. Hommikul ärgates tuleb magamiskott korralikult läbi kloppida, et saada lahti sinna kogunenud niiskusest ja putukatest.