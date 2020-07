Hirmuäratavaid putukaid peetakse ka lemmikutena

Tartu ülikooli zooloogia osakonna entomoloogia õppetooli teadur Sille Holm rääkis, et inimesed on erinevad ja seetõttu erineb ka nende kannatuse ja ebameeldivuse tajumise lävend. Osale inimestele põhjustab juba ükskõik millise lülijalgse või putuka nägemine ebameeldivust ja kannatust. Samas on ka inimesi, kes käivad ja otsivad putukaid looduses, et neid pildistada, uurida ja määrata, tundes sellest suurt rõõmu. “Putukaid peetakse ka lemmikloomadena,” sõnas Holm ja nentis, et kahjuks on putukas paljudele inimestele otsekui hirmu ja õuduse sümbol. “Putukad inimeste seas väga populaarsed ei ole, aga see ei peaks nii olema,” ütles teadlane.