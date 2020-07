Võrksukkade purunemine inglite võistlusmeeleolu ei rikkunud

Matkarada sai läbida ainult kummargil ning naiste seas tekkis tihe arutelu, et äkki on see tee mõeldud hoopis kääbikutele. Raja raske läbitavuse võttis kokku fakt, et kõigi inglite võrksukad, mis neid mitu hooaega teeninud olid, andsid sellel võistlusel lõplikult otsad. Naised tõdesid, et oli ainuõige otsus kiiver matkamiseks pähe jätta ja starti jopega minna.