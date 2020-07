Killavoor on Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga traditsiooniline suvine suurüritus, kus varjupaiga liikumisvõimeline tehnika ja külalised mujalt Eestist sooritavad paraadsõidu läbi aleviku. Tänavune killavoor on järjekorras juba 15. “Igal aastal on killavooril olnud erinev alateema, kuid sel aastal ootame osalema igasuguseid kulgureid,” ütles Kärner. Kesknädala seisuga oli killavooril kirjas 30–40 osalejat, kuid Kärner kinnitas, et järgnevate päevadega tuleb nimekirja kindlasti lisa. “Mullust osalejate rekordit vast siiski üle ei löö, kuid eks üllatusi jagub killavoori alguseni,” pakkus ta.