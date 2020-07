Euroopa maanteepakett Lääne-Viru kaubavedajaid otseselt ei puuduta

Viru-Nigula vallavanem, ühtlasi Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president Einar Vallbaum viibib kõnealuse paketi asjus parajasti Poolas ja üritab kaitsta Baltimaade veofirmade huve. Paketile on vastu nii Eesti, Läti kui ka Leedu, aga samuti Bulgaaria, Küpros, Ungari, Malta, Poola ja Rumeenia. Leedulased eesotsas peaminister Saulius Skvernelisega on koguni nii kanged, et plaanivad uued reeglid Euroopa Liidu kohtus vaidlustada.