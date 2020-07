Rakvere turul läheb kaubaks 500 liitrit mustikaid päevas

Eile oli Jelena turul koos kahe lapsega. “Ülejäänud on metsas,” lausus ta. “Meie parimad korjekohad on Avinurme kandis. Teame õigeid kohti ja suure perega jõuame korjata päris palju. Tänavu on ka väga hea mustikaaasta – mul iga laps korjab kahe tunniga umbes 20 liitrit. Neil on oma väljakujunenud päevakava: hommikul tehakse üks kahetunnine ring, siis puhatakse kodus ja minnakse veel teistki korda metsa. Mõnikord kolmandatki korda.”