Lääne-Virumaal lubatakse küttida rekordarv karusid

Keskkonnaamet annab üle Eesti välja esialgu 87 karu küttimisluba. Karule võib pidada jahti 1. augustist 31. oktoobrini.

Kui eelneval kolmel aastal on Lääne-Virumaal registreeritud 9–12 karuperet, siis mullu loendasid jahimehed koguni 17 pesakonda.

Sarnaselt eelmisele aastale jagatakse ka tänavu karude küttimisload välja kahes osas. "Lisaks 87 karule jätsime 6 isendi küttimisload reservi. Need suuname uutesse kahjustuskolletesse vastavalt vajadusele," sõnas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. Seega on sellel jahiaastal plaanis jagada kokku 93 karu küttimisluba.

Mullu sügisel leondati Eestis ligi 900 karu. Mõned aastad varem on see arv olnud väiksem, umbes 700 isendit. Seega saab karu asurkonna seisundit tervikuna hinnata heaks, kuid piirkonniti on see siiski erinev.

Kui Ida-Eestis on karu arvukuse näitajad väga head, siis näiteks Eesti lõunapiiril on veel piisavalt kasvuruumi. Seetõttu on Valgamaal lubatud küttida üks isend, Võrumaale aga küttimismahtu sel hooajal veel ei kehtestata.

Asurkonna kasvu tulemusena on viimasel paaril aastal suurenenud ka karu tekitatud kahjustuste hulk. Peamiselt on need mesitarude rüüstamised, harvem aga põllumajandusloomade murdmised ja vigastamised või silopallide lõhkumised.

Lisaks Lääne-Virumaale antakse 17 karu küttimise luba välja ka Jõgevamaal. Järvamaal on lubatud küttida kümme karu, Ida- Virumaal kaheksa, mujal vähem.