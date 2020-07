Lääne-Virumaaga seotud projektid kandideerivad tiitlitele

Põllumajandusuuringute keskus koostöös maaeluministeeriumiga algatas veebruaris konkursi "Märka LEADERit 2.0", et tõsta esile Eesti maaelu 2014–2020 aastate arengukava LEADER-i toetusmeetme parimad projektinäited. Tänaseks on selgunud nominendid, mille seas on ka mitu Lääne-Virumaaga seotud projekti.