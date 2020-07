Rakke päev tuleb kümnendat korda – laada ja külalisesinejatega

8. augustil saab kümnendat korda teoks Rakke päev. Rakke kultuurikeskuse juhataja Rene Põllumaa märkis, et igal aastal on Rakke päev veidi erinev. “Päris esimesel korral tähistasime Rakke raudtee 135. aastapäeva, taidlejad tulid meile esinema tookord rongiga, on olnud mõttetalguid, on esinenud väliskülalisi Valgevenest ja Moskvast,” kirjeldas Põllumaa.