Kolumn: sügise eel

Augustikuu hämarus saabub alati väikese üllatusena. Taas läheb öösel pimedaks ja tähedki naasevad üle pika aja taevasse. Mõnel eriti süngel õhtul võib blondiinina akna peal silmi pilgutades imestada, et ka meie planeet tiirleb ümber Päikese. Sel aastal saabus see aeg eriti ootamatult ja samas ka aegamisi, sest eelnenud kuudel on toimunud nii palju sündmusi, mis reaalsustaju kõigutanud on.