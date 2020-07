Krutskeid täis jahimees Lehtse metsade vahelt

Jaan Villak – tuntud jahimees ja organisaator, endine veoautokrossisõitja, võistluste korraldaja ja peakohtunik – on kahe jalaga maa peal seisev rahulik eesti mees. Raske on arvata, et noorena oli Jaan paras vembumees, sattus pidevalt naljakatesse seiklustesse ja võttis koolipäevadest meelevaldseid pause.