Ema meelest on ta lihtne tüdruk

Ülle emale tehakse salongis soengut ja tal on vestlusega kiire, sest varsti tuleb Ülle talle järele. Selgub, et neil on tütrega kõigest paar päeva, noh ja paarkümmend aastat vanusevahet ning ema ja tütar tähistavad koos oma juubeleid.